Bebek katili Öcalan'dan Başkanlığa tam destek!

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, bebek katili Abdullah Öcalan'ın Başkanlık sistemini desteklediğini söyledi.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Başkanlık ile ilgili görüşleri hakkında "AKP’nin başkanlık önermesinde bulunduğu sır değildi. Öcalan da buna ilişkin başkanlık sistemi olursa nasıl olması gerektiğine yönelik değerlendirmeler yaptı" dedi.

PKK'nın haber ajansına konuşan HDP'li Önder, şunları söyledi:

"Başkanlık meselesine Öcalan’ın bakışı bir demokratikleşme seçeneği olarak nettir. AKP’nin başkanlık önermesinde bulunduğu sır değildi. Öcalan da buna ilişkin başkanlık sistemi olursa nasıl olması gerektiğine yönelik değerlendirmeler yaptı. Birinci görüşmede yapılmış bir değerlendirmeydi. Barışa dönük irade koyan tarafın böyle bir önermesi var. Bana yapılmıştı o değerlendirme. Çünkü partimiz adına yeni anayasa yapım komisyonun üyesiydim. Ona dönük bir anlatım ve sunum yapmıştım.

Orada dedi ki: ‘ABD’deki gibi bir başkanlık sistemi, çift meclis ve yetkinin yerellere dağıtılması. Böyle bir şey olursa biz bunu tartışabiliriz, eğer buraya evrilirse destek de veririz’