Bebek katilinin kardeşinden referanduma tam destek

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan, Barzani’nin düzenlediği referanduma tam destek vereceğini söyledi. Öcalan, ağabeyinin imkanı olsa Barzani’nin yanında yer alacağını ifade etti.

Barzani’nin haber ajansı Rudaw’ın bir röportaj gerçekleştirdiği Osman Öcalan, düzenlenecek referandumda “evet” oyu vereceğini söyledi. Öcalan, ağabeyinin Barzani’nin karşısında duranlara müsaade etmeyeceğini ifade etti.

Türkiye’deki 16 Nisan referandumuna “evet” vereceğini açıklayan Osman Öcalan, çözüm sürecinde hükümetin kanalı Ahaber’de saatlerce propaganda yapmıştı.

İşte Osman Öcalan'ın son röportajından dikkat çeken bölümler:

-Oy hakkınız olsaydı 25 Eylül’de ne derdiniz?

Ben yurtsever bir Kürt’üm. Her kim ki Kürt devletini kurarsa onun yanında yer alırım. Bugün KDP Kürt devletinin kurulması için öncülük ediyor. Başkan Barzani bu çalışmalara öncülük ediyor. Benim için önemli olan tüm Kürtlerin referanduma destek olmaları. Başkan Barzani tüm başkanlardan daha fazla bu çalışmanın altına imza atmayı hak ediyor. Barzani, en eski Kürt özgürlük hareketidir. Abdulselam Barzani’den başlayıp şimdiye kadar devam eder. Bazıları durumlarının iyi olduğunu söyler. Fakat unutmasınlar, bir zamanlar ekmek bile bulamıyorlardı. İran’dayken yiyecek ekmekleri yoktu fakat o zaman da Kürtlük davasından vazgeçmediler. Allah’a dua ediyorum: Yarabbi bu aileyi mağdur etme, her daim başarı ihsan eyle ki Kürt ve Kürdistan’a daha fazla hizmet etsinler. Kürt’üm diyenler, damarlarında bir damla Kürtlük kanı olanlar, sessiz kalmamalılar. Başkan Barzani’nin başkanlığında bağımsız Kürdistan’a ‘Evet’ demeliler. Zannımca bağımsızlık referandumunda evet oyu yüzde 80-85 dolayında olacak.

-Abdullah Öcalan referanduma ne derdi?

Öcalan referanduma tereddütsüz bir şekilde ‘Evet’ derdi, fakat eleştirilerinin ardından. Apo eleştirileri fazla olan biridir. Hiçbir şeyi eleştirisiz kabul etmez. Eleştirileri de 3 yıldır Başkan Barzani’yi sabote etmeye çalışanlara karşı olurdu.