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BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit oldu

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BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit oldu
BEDAŞ'ta Genel Müdür Mehmet İslamoğlu görevinden alındı. İslamoğlu'nun yerine AEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit getirildi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamada, Nisan 2015'ten bu yana BEDAŞ'ta genel müdür olarak görev yapan Mehmet İslamoğlu'nun, koltuğunu Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit'e bıraktığı belirtildi. 

BEDAŞ Genel Müdürü İslamoğlu'nun da CLK Enerji bünyesinde bulunan Akdeniz, Çamlıbel ve Boğaziçi bölgelerinin Dağıtım Grubu Koordinatörlüğü'nü üstleneceği ifade edildi.

Açıklamada, AEDAŞ Genel Müdürlüğü döneminde Yiğit'in, teknoloji yatırımları, organizasyon yapısı ve insan kaynakları alanlarında büyük gelişim kaydettiği ve bu dönemde yüzde 11,32 olan kayıp-kaçak oranının, 2016 sonu itibarıyla yüzde 6,31'e düşürüldüğü vurgulandı.

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