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BEDAŞ: Şebekelerden yeterli elektrik gelmiyor

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BEDAŞ: Şebekelerden yeterli elektrik gelmiyor
BEDAŞ'tan yapılan açıklamada elektrik şebekelerinden yeterli elektrik gelmediği açıklandı.

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bulunan Avcılar, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Kadıköy, Pendik, Maltepe, Ataşehir gibi birçok ilçede elektrik kesintileri yaşandı.

BEDAŞ: ULUSAL ELEKTRİK ŞEBEKESİ'NDEN YETERLİ ELEKTRİK GELMİYOR

Kesintiler sonrasında BEDAŞ’ın internet sitesi ve çağrı merkezi kilitlendi. Bazı ilçelerde elektrikler bir süre sonra tekrar geldi.

BEDAŞ’ın Twitter konuyla ilgili olarak hesabından “Ulusal Elektrik Şebekesi’nden yeteri kadar elektrik alınamamaktadır” açıklaması yapıldı. Açıklamada, “Ulusal Elektrik Şebekesi’nden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlanacaktır” denildi.

ENERJİ BAKANLIĞI'NDAN ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İstanbul’da bu kesintiler yaşanırken Sakarya ve Kocaeli’de de elektrikler kesildi.
Enerji Bakanlığı olumsuz hava şartlarının iletim hatlarını engellediğini ve kesintilerin bu yüzden yaşandığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Ülkemizi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına, elektrik iletim hatlarımızda da geçici arızalara sebep olmaktadır. Özellikle, Marmara Bölgesi’nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerimizde saat 14:20’de başlayan elektrik kesintileri yaşanmaktadır.
Bakanlığımıza bağlı TEİAŞ bünyesindeki ekipler hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale etmektedir. Kesintilerin en kısa zaman içerisinde giderilmesi için yoğun mesai harcanmaktadır.

İstanbul’da elektrik kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Avrupa yakasındaki 7 ilçenin bazı bölgelerine, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. BEDAŞ, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada 30 Aralık Cuma ve 31 Aralık Cumartesi günü İstanbul Avrupa yakasındaki 7 ilçenin bazı bölgelerine elektrik verilmeyeceğini bildirdi. Vatandaşlar, yılbaşından hemen önce yapılacak olan kesintinin hangi iller olduğunu sorguladı. İşte, 30- 31 Aralık’ta elektrik kesintisi yaşayacak İstanbul ilçeleri!

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Esenyurt'ta, Orhan Gazi Mahallesi Isıso Caddesi, 11.Yol ve 12. Yol sokakları ve civarında, 30 Aralık 23.30 ile 31 Aralık 08.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. İlçede ayrıca, Akevler Mahallesi 1015., 1063., 1068 sokaklar ve civarı 31 Aralık'ta 00.01-06.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Bahçelievler'de, Yenibosna Merkez Mahallesi Güneşli Yolu Caddesi, Çeşme 3., Ziya Taşkent sokakları ve civarında aynı gün 08.00-19.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Güngören'de, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Altay Sokak ve civarına 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.
Zeytinburnu'nda da aynı gün Maltepe Mahallesi Cebe Ali Bey sokak ve civarı 09.00-12.00, Topkapı ve Davutpaşa caddeleri ve civarı ise 13.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Kağıthane'de de Yeşilce Mahallesi Barbaros, Halil Rahman ve Ulubaş caddeleri ile Demirbaş, Denizatı, Devir, Dirayet, Dolunay, Donatım, Dumanlı, Sönmezay, Yıldırım sokakları ve civarında aynı gün 10.00-15.00 saatleri elektrik kesintisi uygulanacak. Aynı gün Silivri'de Fevzipaşa Mahallesi Hakimbey Sokak'ta 10.00-15.00, Beylikdüzü'nde de Adnan Kahveci Mahallesi Paşabahçe ve Kafkas caddelerinde 13.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

ENERJİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Enerji Bakanlığı'ndan son yapılan açıklamada, İstanbul'un tamamına enerji verildiği, çalışmaların gece boyunca süreceği duyruldu.

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