7 Haziran 2015 genel seçimlerinden sonra vatandaşların koalisyon isteği net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Bu isteğe, talebe rağmen koalisyon bir türlü kurulmuyor, kurulmak istenmiyordu. AKP'de ise karar çoktan verilmiş, tek başına iktidar için tüm propaganda zemini ve çalışma yöntemi belirlenmişti. İlk iş olarak Davutoğlu'nun etkinliği azaltıldı, Erdoğan ipleri eline aldı. Bu süre zarfında MHP'de büyük bir erime yaşanırken, MHP'den ve HDP'den kayan oylarla AKP, 1 Kasım 2015'te yeniden tek başına iktidar oldu.

7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar geçen süre zarfında vatandaş üzerinde "endişe" ve "korku" duygularının oluşturulduğu, gayri insani bir propaganda üretimi gerçekleştirildi.

"Koalisyonlu iktidarlar kaosa neden olur, bakın hiçbir şekilde hükümet de kurulamıyor" algısı vatandaşın aklına kazınırken, "Tek başına iktidar olursa ekonomik darboğaz biter, kaos sona erer, terörün kökü kazınır" vaadi verildi.

Tek başına iktidar yetmemiş olacak ki, Başkanlık için yine benzer bir süreci başlattılar. "Eğer Başkanlık gelirse, terörün kökü kazınır" sözleriyle açılışı yaptılar!

Kısaca deniyor ki, "Başkanlık referandumundan 'evet' çıkmazsa, terör, kaos devam edecek."

Milletin aklıyla alay ederek, vatandaşı terörle korkutarak bu işin sonu gelmez.

Türkiye'deki her sorunun arkasında kendi çıkar hesaplarını yapanlar, kâğıt üzerinde kazanırlar ancak olan millete ve devlete olur. Zaten demokrasinin, hukukun geldiği nokta ortada...

Hafızanıza Kazıyın

2002'den bu yana sendikalar içinde en yalnız, en yorgun ve en çok bedel ödeyen sendika; Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen'dir. Buralara üye olanlar hiçbir şekilde mesleklerinde yükseltilmezler, gücü elinde tutan; bakan, genel müdür, il ve ilçe müdürleri, daire başkanı, şube müdürleri tarafından dışlanırlar. Türk Eğitim-Sen'e üye olup tüm zorlukları aşarak belirli makamlara gelenler ise "Sen iktidarımızı eleştiren bir sendikada çalışıyorsun" denilerek hemen al aşağı edilirler.

Türkiye Kamu-Sen'e üye olmak, onun adına faaliyetlerde bulunmak cesaret işidir. Bu sendikanın arkasında büyük bir siyasi parti, kişiler veya kurumlar değil, ülkesini seven, vatansever kadrolar vardır.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, referandumda "hayır" diyeceğini açıkladı. Üzerinden 48 saat bile geçmeden, sendikaya saldırı girişimine bulunuldu. Gencecik çocukları sanki düşman bir binaya, sanki vatan hainlerinden oluşan bir kuruma gönderir gibi gönderip, delegelerin iradesiyle seçilmiş Genel Başkan Koncuk'un istifasını istediler.

Oysa, bu sendikanın Doğu ve Güneydoğu'daki kadroları PKK tarafından tehdit edilip, saldırıya uğrarken ortalarda kimseler yoktu...

Devlet birimleri (özellikle çözüm sürecinde) yüzlerine bile bakmazken, onlara sahip çıkanlar olmadı...

Çocukları, akrabaları iktidardan nemalanmadıkları için; asker oldu, polis oldu… Şehitler verdiler, vermeye de devam ediyorlar.

Türkiye Kamu-Sen gazetesinin son sayısındaki şehitler listesine dikkatle bakın ve hafızanıza kazıyın.

"T.C. Başkanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli, Türk Haber-Sen 1 Nolu Şube Üyemiz Birsen Zengin'in 21 yaşındaki polis memuru oğlu Mehmet Zengin hain terör saldırısında şehit olmuştur. Allah şehadetini kabul etsin. Şehidimizin cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisinde kılınan öğle namazına müteakip defnedildi. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz."

"Türk-Haber-Sen Ankara 1 nolu Şube Sekreterimiz Yaşar Yekebağcı'nın yeğeni P. Asb. Kd. Çvş. Ömercan Yekebağcı El Bab'da şehadet şerbetini içti. Şehidimizin cenazesi Kars'ın Susuz ilçesine defnedildi. Arkadaşımız Yaşar Bey'e, ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun"

"İstanbul'daki hain saldırıda yaralanan PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in yeğeni Ufuk Bozgeyik kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan ramen, Genel Müdürümüz şahsında kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun."

AKP'nin, iktidarın sendikalarının bültenlerini açın bakın… Her yerde şaşalı açılışlar, kutlamalar… Türkiye Kamu-Sen ise can veriyor, kan veriyor...