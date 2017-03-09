Beka tehlikesi nasıl tespit edildi

Bahçeli’nin evet diyeceğini açıkladıktan sonra partideki görevinden istifa eden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Atila Kaya, Gazete Duvar’ın sorularını yanıtladı.

Ülkücü tabanın eğiliminin büyük oranda “hayır” olduğunu söyleyen Atila Kaya, bunu reddedenleri il ve ilçe teşkilatlarına sandık kurmaya davet etti. Atila Kaya’nın en büyük itirazlarından biri, MHP yönetiminin anayasa değişikliğini “Türkiye’nin bekası” diyerek desteklemesine yönelik. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in, “Sayın Bahçeli beni telefonla aradı ve ‘Hani siz bir başkanlık sistemi istiyordunuz ya onu getirin de çıkartıverelim’ dedi. Biz de getirdik” şeklindeki sözlerini hatırlatan Atila Kaya, “İktidarın bakanı ‘bekaya dönük bir tehdit var da biz getiriyoruz’ demiyor. Peki bu muhalefet partisi hangi olanaklarla, nasıl tespit etmiş bu beka tehlikesini” diye sordu.