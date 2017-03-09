Bugünkü YENİÇAĞ »

Beka tehlikesi nasıl tespit edildi

»
Beka tehlikesi nasıl tespit edildi
Bahçeli’nin evet diyeceğini açıkladıktan sonra partideki görevinden istifa eden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Atila Kaya, Gazete Duvar’ın sorularını yanıtladı.

Ülkücü tabanın eğiliminin büyük oranda “hayır” olduğunu söyleyen Atila Kaya, bunu reddedenleri il ve ilçe teşkilatlarına sandık kurmaya davet etti. Atila Kaya’nın en büyük itirazlarından biri, MHP yönetiminin anayasa değişikliğini “Türkiye’nin bekası” diyerek desteklemesine yönelik. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in, “Sayın Bahçeli beni telefonla aradı ve ‘Hani siz bir başkanlık sistemi istiyordunuz ya onu getirin de çıkartıverelim’ dedi. Biz de getirdik” şeklindeki sözlerini hatırlatan Atila Kaya, “İktidarın bakanı ‘bekaya dönük bir tehdit var da biz getiriyoruz’ demiyor. Peki bu muhalefet partisi hangi olanaklarla, nasıl tespit etmiş bu beka tehlikesini” diye sordu.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Nilhan Osmanoğlu: Erdoğan, II. Abdülhamid'den daha gözü karaydıNilhan Osmanoğlu: Erdoğan, II. Abdülhamid'den daha gözü karaydıMeral Akşener afişlerine saldırı!Meral Akşener afişlerine saldırı!"Akacak her kandan Bahçeli sorumludur""Akacak her kandan Bahçeli sorumludur"Sinan Oğan'dan Habertürk'e çok sert tepkiSinan Oğan'dan Habertürk'e çok sert tepkiTek adam sistemini Türkiye'ye kim dayattı?Tek adam sistemini Türkiye'ye kim dayattı?'Hayır' oyları neden artıyor?'Hayır' oyları neden artıyor?Akşener: Bahçeli'nin AKP'den yardım aldığı aşikarAkşener: Bahçeli'nin AKP'den yardım aldığı aşikarErdoğan: Başkanlık sistemi gelirse terörle daha iyi mücadele edilirErdoğan: Başkanlık sistemi gelirse terörle daha iyi mücadele edilirAlparslan Türkeş tablosu önünde AKP-MHP toplantısıAlparslan Türkeş tablosu önünde AKP-MHP toplantısıSaadet Partisi'nden AKP'ye tepkiSaadet Partisi'nden AKP'ye tepki
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti