Bekir Bozdağ: İlahiyat mezunlarının haklarını yedirmeyiz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Danıştay'ın 'ilahiyat fakültesi' kararıyla ilgili, "İlahiyat mezunlarının öğretmenlik haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyiz." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel Atma Töreni'nde, imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinden mezun olanların AKP iktidarı öncesi birçok sorunla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Cumhuriyet dönemi hükümetleri arasında eğitime en fazla payı ayıran hükümetin AKP Hükümeti olduğunu vurgulayan Bozdağ, "İlköğretimde, ortaöğretimde, yüksek öğretimde çok büyük değişim ve dönüşümleri hep beraber hayata geçirdik." diye konuştu.

Bozdağ, AKP'yle, Türkiye'nin din eğitim ve öğretiminin önündeki bütün engellerin kaldırıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Din eğitim ve öğretimi devletin denetim ve gözetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır ve din eğitimi kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de aile temsilcilerinin iradesine bağlıdır. Türkiye’de ortaöğretimde okutulması zorunlu olan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, neredeyse yok dersler arasında yer alıyor. Bu dönemde buna da önem verdik."

"KİMİN ÖĞRETMEN OLACAĞINA DANIŞTAY KARAR VEREMEZ"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Danıştayın, ilahiyat fakültesi mezunlarının öğretmen olmasını engelleyen bir karar verdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Mahkemenin işi mi bu? Kimin öğretmen olacağına Danıştay karar veremez, idare mahkemeleri karar veremez. Yasayla düzenlenebilir, yasa da yasanın verdiği yetkilerle idare bunu düzenleyebilir. Eğer bir ülkede kimin ne olacağına mahkemeler karar vermeye kalkarsa, orada hukuk devletinden bahsedemeyiz. Maalesef Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yerindelik denetimi yapmış, yetkisini aşarak, müdahale etmememesi gereken bir alana, hukuka aykırı bir şekilde müdahale etmiştir. Kimlerin nerede öğretmen olacağının kararını Milli Eğitim Bakanlığı verir ya da yasanın kurallarına göre yapılır. Mahkeme ve Danıştay yerindelik denetimi yapmıştır. Anayasaya göre yerindelik denetimi yapamaz. İlahiyat mezunlarının öğretmenlik haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyiz. Bu konudaki değişiklik neyse bunu yapacağız. Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla ve Milli Eğitim Bakanımızla bu konu istişare edilmiştir. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir yasal düzenleme yapacağız ve bu haksızlığı ortadan kaldıracağız."

"İLAHİYAT FAKÜLTELERİNİN SAYILARINI ARTIRDIK"

Bozdağ, AKP hükümetlerinin imam hatiplerin önünü açtığını ve katsayı engelini kaldırdığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kur'an kurslarının önündeki engelleri kaldırdık. Yeni dönemde de ilahiyat fakültelerinin sayılarını artırdık. Amacımız ilahiyat fakültelerinin sayılarını artırmak suretiyle yüksek öğrenim görmüş insanların, din alanında hizmet eden bütün vatandaşlarımızın yüksek öğrenim görmesine imkan sağlamaktır. Diyanet çalışanları arasında yüksek öğrenim görenlerin sayısı, her geçen gün artmaktadır. Bundan sonra daha da artacaktır."

Din hizmeti sunan görevlilerle ilgili önemli bir reformu daha hayata geçirdiklerini anlatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan müftü, vaiz, Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müeezzin-kayyımlar ile diğer personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini verecek bağımsız, doğrudan bağlı değil ama ilgili bir kuruluş var. Yeni kuruldu; Diyanet Akademisi. Bu düzenlemenin yasalaşmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı; müftü, vaiz, imam hatip, müeezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticiliği adaylığı sınavı açacak. Sınavı kazanan öğrenciler Diyanet Akademisi'ne devam edecek. Müftü adayları 4 yıl, vaiz 3, imam hatip iki yıllık eğitimin ardından yapılan sınavlarda başarılı olursa Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından mesleğe kabulüne karar verilecek. Ondan sonra müftü, vaiz ve imam hatip olarak atanacaklardır."