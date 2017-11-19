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Bekir Bozdağ: "Reza Zarrab davası, siyasi bir davadır"

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Bekir Bozdağ: "Reza Zarrab davası, siyasi bir davadır"
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'deki Reza Zarrab davası hakkında açıklamalarda bulundu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'de yürütülen Reza Zarrab soruşturması ve davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Davanın siyasi bir dava olduğunu söyleyen Bozdağ, "FETÖ terör örgütünün 17-25 Aralık sürecinde Türkiye’de yapmak isteyip de başaramadığı, başarısız hukuk darbesi girişiminin ABD üzerinden Türkiye'ye karşı yürütülmesinden başka bir şey değildir" dedi.

"HUKUKSAL HİÇBİR ALTYAPISI VE DAYANIĞI YOKTUR"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Son günlerde ABD’de devam eden bir dava da bizim ana gündemlerimizden biri haline ağırlıklı şekilde gelmeye başladı. O da nedir? O da şu Rıza Zarraf üzerinden yürütülen soruşturma ve açılan dava. Buradan çok net bir şekilde söylüyorum; bu dava siyasi bir davadır, hukuksal hiçbir altyapısı ve dayanağı yoktur. FETÖ terör örgütünün 17-25 Aralık sürecinde Türkiye’de yapmak isteyip de başaramadığı, başarısız hukuk darbesi girişiminin ABD üzerinden Türkiye'ye karşı yürütülmesinden başka bir şey değildir." dedi.

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