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Bekir Bozdağ yandaş Akit ve Star'a sert çıktı

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Bekir Bozdağ yandaş Akit ve Star'a sert çıktı
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'Kızlar pantolon giymesin' sözleriye gündeme gelen Şenocak'ın kovulmasının ardından Diyanet'i hedef alan Akit ve Star gazetelerine çok sert tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul Ali Emiri Kültür Merkezinde düzenlenen "Uluslararası 2. Kıraat Sempozyumu"na katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinde kopartılan fırtınanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye ve Türk milletinin Anayasal kuruluşlarından olduğunu anımsatan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Diyaneti yıpratmak isteyen çok çevreler var. Herkes farklı gerekçeye sahip. 'Diyanet şunu yapıyor. Niye yapıyor? Şunu yapmıyor. Niye yapmıyor?' Bakın çok net bir şey söylüyorum. Eğer Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı olmasın, memleket cami cami bölünür. Emin olun."

"DİYANET'E İFTİRA ATILIYOR"

Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın birleştirici, bütünleştirici, her türlü siyasi düşüncenin üzerinde ve dışında kalarak rolünü yerine getirmesini son derece önemsediğini aktararak, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hadis düşmanlığı yapanlara, veya hadis üzerinden farklı algılar oluşturmak isteyenlere, sünnete karşı olanlara destek veriyor gibi göstermek büyük bir iftiradır ve yalandır. İnsanlara da Allah'a da yalan söylemektir. Bunun da Allah indinde de insanlar indinde de elbette bir karşılığı vardır. Diyanet'i ehli sünnetin veya hadisin karşısında göstermek isteyenlerin farklı bir ajandaları olduğuna tereddütsüz inanıyorum." diye konuştu. 

NE OLMUŞTU?

İlahiyatçı İhsan Şenocak kadınların pantolon giymesinin zararlı olduğunu ve cehennemde cezalandırılacağını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak."

Şenocak'ın görevine Diyanet İşleri tarafından son verilmesinin ardından Akit gazetesi, Şenocak'la röportaj yaparak, "Azgın azınığa boyun eğdiler" manşetini atmıştı. Star gazetesi yazarı Yakup Köse de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için, "FETÖ'cüler 15 Temmuz'da başarılı olsaydı, yine başkanlığa getirilirdi" iddiasında bulunmuştu.

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