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Bekir Bozdağ'dan NATO tatbikatındaki skandala çok sert tepki!

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Bekir Bozdağ'dan NATO tatbikatındaki skandala çok sert tepki!
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Skandal, rezalet, alçaklık" ifadeleriyle tepkisini gösterdi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, NATO tatbikatındaki skandala ilişkin, "Bu büyük bir skandaldır, büyük bir rezalettir, büyük bir alçaklıktır." diye konuştu.

Şırnak'ta bulunan Bozdağ, gazetecilerin sorusu üzerine şunları söyledi:

"NATO üyesi bir ülkenin kurucu lideri ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bugünkü yani son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın NATO tatbikatında düşman olarak resimlerinin seçilip hedefe konulması açık bir ifade ile büyük bir alçaklıktır. Bu alçaklığı yapanları şiddet ve nefret ile kınıyoruz. Bu olay göstermiştir ki, Türk milletinin Türkiye devletinin sevdalısı olan Türkiye´nin her alanda gelişmesi için gecesini gündüzünü birbirine katan liderleri sevmiyorlar. Türkiye'ye düşmanlık edenler, Türkiye´yi sevenleri, kalkındırmak isteyenleri görmek istemiyorlar. Onlara karşı düşmanlıklarını gizleyemiyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yedi düvele karşı savaş verdi. Bir dünya onu yenmek istedi ama yenemedi. Aradan geçen yaklaşık yüzyıl sonra, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´a karşı da bir uluslararası işbirliğinin olduğunu görüyoruz. Bu işbirliği bir tatbikatta, düşman hedefi yapacak kadara onlara cesaret verdiğini görüyoruz."

ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'daki skandalı şu sözlerle duyurmuştu:

"Norveç'te bir durum oldu. Norveç'te düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Bu tabloda Atatürk'ün resmi ve bir tarafta da şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz."

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