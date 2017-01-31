Bekir Coşkun: Evet ile hayır, Damat Ferit ile Hasan Tahsin arasındadır
Bugünkü köşe yazısına Başkanlık sistemiyle ilgili yapılacak referandumu taşıyan Bekir Coşkun, 'evet' ile 'hayır' arasındaki farkı değerlendirdi.
Evet ile hayır arasındaki farkı, Damat Ferilt ile İzmir'de ilk kurşunu sıkan Hasan arasındaki farka benzeten Coşkun'un köşe yazısı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
İşte Bekir Coşkun'un bugünkü yazısından önemli kısımlar:
Evet-Hayır; ayakkabı kutusu ile ekmek sepeti arasındadır…
Evet-Hayır; Damat Ferit ile İzmir'de ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin arasındadır…
Evet-Hayır; padişahlık ile cumhuriyet arasındadır…
Evet-Hayır; Derviş Mehmet ile Kubilay arasındadır…
Evet-Hayır; Sevr ile Lozan arasındadır…
Sıradan bir "Evet-Hayır" değildir bu…
*
Talan edilmedik devlet malı, satılmadık millet malı, çalınmadık yetim hakkı kalmadı…
Evet-Hayır; dolar kasaları ile yetimin boş kumbarası arasındadır…
Evet-Hayır; yağma ile namus arasındadır…
*
Bu cumhuriyet çok zor kuruldu…
Her karış toprağında üst üste şehitler yatar…
Ve hâlâ fidan gençlerimiz can veriyorlar bu topraklar için…
Karar senin…
Sen bilirsin…
Evet-Hayır; sıradan değil…
Parsel ile vatan arasındadır…
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