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Bekir İrtegün'den ilk açıklama

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Bekir İrtegün'den ilk açıklama
Telefonunda Bylock olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan futbolcu Bekir İrtegün, yazılı bir açıklama yaptı.

Bylock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan futbolcu Bekir İrtegün'ün itirafçı olduğu ve savcılığa çok sayıda isim verdiği ileri sürülmüştü. İrtegün, son dönemde yaşananlarla ilgili bir açıklama yaparak adının Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile anılmasına tepki gösterdi.

İşte İrtegün'ün resmi twitter sayfasından yaptığı o açıklama:

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