Beklenen yağmur geldi. Peki ne kadar sürecek?

İstanbul'da yağışlı havanın cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor

İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerine kadar özellikle Küçükçekmece ve batısında kalan bölgelerde yağışın kuvvetli sağanak şeklinde etkili olması beklenirken diğer bölgelerde yerel sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. İstanbul'da yağışlı havanın cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ile Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege' de yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.