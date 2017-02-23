Bel ağrılarında girişimsel yöntemler

Kronik ağrıların tedavisinde bir yöntem de girişimsel yöntemler.

Bel, boyun başta olmak üzere birçok kronik ağrının tedavisinde uygulanabilen girişimsel yöntemlerin en önemli faydasının çok hızlı bir düzelme sağlayarak hastanın günlük hayatına hızla geri dönebilmesini sağlamak olduğunu

belirten Anadolu Sağlık Merkezi Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşen Yücel “Her türlü kronik ağrıda uygulanabilen

girişimsel yöntemler olmakla birlikte en sık, baş ağrıları, bel/oyun ağrıları, kanser ağrıları, nöropatik ağrılar (şeker hastalığı, kanser, zona, inme gibi hastalıklar), damar hastalıklarına bağlı ağrılar ve nevralji dediğimiz çok şiddetli ağrılarda uygulanır” açıklamasında bulundu.

Hastanın ağrısının diğer yöntemlere yanıtsız olduğu takdirde girişimsel yöntemlerin uygulanabildiğini belirtti. Bu işlemlerin yapılmasının deneyim, özel aletler, bazıları için ameliyathane şartları gerektirdiğini anlatan Anadolu Sağlık Merkezi Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşen Yücel “Ehil olmayan kişilerin yapması durumunda ciddi zarar verme ihtimali de mevcut” açıklamasında bulundu. Bel ağrılarının çok çeşitli nedenlerle olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşen Yücel “Bel fıtığı, kireçlenme de denilen, faset eklemlerdeki sorunlar, kaslarda tutulma gibi farklı ağrılı durumlarda farklı girişimsel yöntemler kullanılabilir. İlaç ve fizik tedavi ile düzelmeyen hastalarda en sık uygulanan yöntemler: Epidural enjeksiyonlar: Fıtığın sinirlere bası oluşturarak ağrıya yol açtığı durumlarda ilgili omurga düzeyinden sinirin çıkış bölgesine ilaçların enjekte edilmesidir.

Bel fıtığı tanısı konmuş ama ameliyat edilmemesi gereken hastalarda iyileşmenin hızlanmasını sağlayan ve şiddetli ağrıyı süratle azaltan bir yöntem. Epidural lizis: Bel fıtığı ameliyatları sonrası ağrısı geçmeyen veya artan hastalarda omurilik dışındaki aralığaçok ince özel bir kateter yerleştirilerek 2-3 gün süreyle o aralıktaki sinir asılarını ortadan kaldırmaya yönelik özel ilaçların verilmesi yöntemidir.

Nukleoplasti: Fıtıklaşarak sinirlere bası yapan ve bu şekilde ağrı oluşumuna neden olan fıtığın özel bir cihaz yardımı ile çıkarılması işlemidir. Faset eklem ve faset sinir blokları: Daha çok “kireçlenme” olarak isimlendirilen faset sendromuna bağlı ağrılarda bu eklemlerin içine enjeksiyon yapılması yanı sıra radyo dalgaları ile kontrollü ısı ağrı sinyallerini beyine taşıması engellenebilir. Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşen Yücel “Girişimsel yöntemlerin en önemli faydasının hastanın ağrısında çok hızlı bir düzelme sağlayarak günlük hayatına hızla geri dönebilmesi olduğunu

söyledi.”