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Belçika, o PKK'lıyı bakan yaptı

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Belçika, o PKK'lıyı bakan yaptı
PKK'lıların yürüyüşlerinde ve diğer etkinliklerinde boy gösteren Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) Milletvekili Zuhal Demir parti lideri Bart De Wever'in desteğiyle Devlet Bakanı oldu.

Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Elke Sleurs'ın Gent bölgesinde yapılacak seçimlerde liste başı olması kararlaştırıldak sonra, N-VA Zuhal Demir de karar kıldı.

Demir geçtiğimiz aylarda Belçika devlet kanalı Canvas'taki De Afspraak programına katılıp Türkiye ve terör konusu üzerine yorumlarda bulundu. PKK etkinliklerindeki fotoğraflarının sorulduğu programda, Demir bunun olağan olduğunu söyleyip Brüksel'de düzenlenen PKK yürüyüşüne katıldığını da gizlemedi.

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