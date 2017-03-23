Belçika'da Londra tipi saldırı girişimi
Belçika'da trafiğe kapalı bir alışveriş caddesinde, aracını yüksek hızla kalabalığın üzerine sürmeye çalışan bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da dün 4x4 araçla düzenlenen terör eyleminin ardından benzer bir saldırı girişimi de Belçika'da yaşandı.
AFP, olayın Antwerp kentindeki alışveriş caddesi Meir'de gerçekleştiğini duyurdu. Ajans, aracın Fransız plakalı olduğunu belirtti.
Polis sözcüsü, "Kamuflaj elbiseli bir erkek gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.
Olay yerine takviye polis ve asker gönderildi.
Ayrıntılar geliyor...
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