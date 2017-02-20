Belçika'dan Fehriye Erdal kararı

Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a 15 yıl hapis cezası verildi.

Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.

Özdemir Sabancı suikastı faillerinden, DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'ın Türkiye'de işlediği suçlardan yargılandığı davada karar açıklandı. Brugge Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada terörist Erdal'a 15 yıl hapis ve 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verildi.

Hakim, terörist Erdal'ın "derhal tutuklanmasını" da istedi. 2006'da ev hapsindeyken firar eden Fehriye Erdal hakkında kırmızı bülten çıkarılması bekleniyor.