Bugünkü YENİÇAĞ »

Belçika'dan idam referandumu açıklaması

»
Belçika'dan idam referandumu açıklaması
Belçika Başbakanı Charles Michel, Türkiye'nin idam cezası getirilmesi konusunda referandum düzenlemeye karar vermesi durumunda, buna izin vermeyebileceklerini belirtti.

RTBF televizyonunun haberine göre Michel, "Belçika, kendi iradesiyle çelişen bir referandum düzenlenmesine izin vermek zorunda değil" ifadesini kullandı.

Michel, uluslararası hukukta Belçika'yı başka bir ülkede düzenlenen referandumun kendi topraklarında düzenlenmesine izin verme konusunda resmi olarak bağlayan bir madde bulunmadığının altını çizdi.

Alman hükümeti, Türkiye’de idam cezasının geri getirilmesi için referandum yapılması halinde Türkiye’nin Almanya temsilciliklerinde bir halk oylamasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz de, Türkiye'nin idam cezasıyla ilgili referandumuna Avusturya'da izin vermeyeceklerini söylemişti.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Valilik binasında korkutan yangın!Valilik binasında korkutan yangın!Yıldırım'dan Akıncı Üssü davasına müdahillik talebiYıldırım'dan Akıncı Üssü davasına müdahillik talebiBelçika'dan idam referandumu açıklamasıBelçika'dan idam referandumu açıklamasıİran'dan tarihinin en büyük otomobil anlaşmasıİran'dan tarihinin en büyük otomobil anlaşmasıFETÖ'nün kripto imamları o görüşmeleri böyle yapmışFETÖ'nün kripto imamları o görüşmeleri böyle yapmış"Yeni müfredatın hedefi çağdaş ve laik eğitimi yok etmek""Yeni müfredatın hedefi çağdaş ve laik eğitimi yok etmek"İstanbul'da IŞİD operasyonuİstanbul'da IŞİD operasyonuAkın Öztürk'ten fotoğraf itirafı!Akın Öztürk'ten fotoğraf itirafı!Darbeci Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktıDarbeci Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktıOtamatik BES'ten kaçış yokOtamatik BES'ten kaçış yok
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti