Bugünkü YENİÇAĞ »

Belçika'dan İspanya açıklaması

»
Belçika'dan İspanya açıklaması
Belçika İçişleri Bakanı, Katalonya'daki bağımsızlık girişiminin ardından İspanyol hükümetinin adımlarına ilişkin, "İspanya çok ileri gitti." dedi.

Belçika'daki televizyon kanalı VTM Nieuws'e röportaj veren Jambon, Katalonya'ya ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Katalonya'nın İspanya anayasasına göre yasadışı olan bağımsızlık seçimlerinde İspanya polisinin yoğun şiddet kullandığına dikkati çeken Jambon, "İspanya çok ileri gitti." açıklamasında bulundu. Uluslararası toplumun Katalan ayrılıkçılarının adil bir şekilde yargılanıp yargılanmayacağını "dikkatli bir şekilde izlemesi" gerektiğini belirten Jambon, uluslararası hukukun ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin üye devletlerin iç hukukundan üstün olduğunu bildirdi. 

Jambon, Katalonya'daki bağımsızlık girişiminin Katalanlar tarafından "barışçıl" bir şekilde gerçekleştirilmek istendiğini belirterek, "Barışçıl insanlar cezalandırıldı, hükümet üyeleri hapse atıldı. Bu insanların suçu ne?" diye konuştu. 

Avrupa Birliği'nin (AB) konuya ilişkin sessizliğine de değinen Jambon, "Bu hikayede AB ne rol oynuyor? AB nerede? Kendi üyesinde bu gelişmeler olurken tamamıyla sessiz kalıyor." ifadesini kullandı. 

Jambon, Polonya ya da Macaristan'da benzer gelişmelerin olması durumunda AB'nin sessiz kalmayacağını düşündüğünü belirtti. 

Belçika hükümeti olarak Puigdemonthakkında çok fazla yorum yapmama kararı aldıklarını aktaran Jambon, sürecin artık yargıda olduğuna dikkati çekti. Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisi üyesi olan Jambon, hiçbir parti üyesinin Puigdemont'la bir araya gelmediğini de bildirdi. 

İlgili Haberler
Katalan lider Belçika polisine teslim oldu
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Belçika'dan İspanya açıklamasıBelçika'dan İspanya açıklamasıSuudi prenslere otelde gözaltıSuudi prenslere otelde gözaltıMoskova'da bomba paniğiMoskova'da bomba paniğiKatalan lider Belçika polisine teslim olduKatalan lider Belçika polisine teslim olduKerkük'te çifte intihar saldırısıKerkük'te çifte intihar saldırısıTrump: "Hiçbir diktatör bizi hafife almamalı"Trump: "Hiçbir diktatör bizi hafife almamalı"Suudi Arabistan'da yaşananlara Türkiye'den ilk yorumSuudi Arabistan'da yaşananlara Türkiye'den ilk yorumİngilizler Barzani'ye 'vazgeçme' dediler!İngilizler Barzani'ye 'vazgeçme' dediler!Rusya: ABD ile işbirliğimiz yokRusya: ABD ile işbirliğimiz yokCavit Çağlar, Putin'den dostluk nişanı aldıCavit Çağlar, Putin'den dostluk nişanı aldı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti