'Belediye başkanı CHP'li değil, AKP'li olsaydı Sertab Erener..."

Sözcü yazarı Can Ataklı, Çatalca'da düzenlenen Erguvan Festivali'nde sahne alan ve Belediye Başkanı ile tartışarak, sahneden indiren Sertab Erener'i kaleme aldı.

Can Ataklı, AKP'li bir başkanın Sertap Erener'in uyarısı ile sahneden inmeyip, 'sanatçıyı yaka paça indirteceğini' söyledi.

Ataklı'nın "İç savaş varsa Suriyeliler bayram tatili için ülkelerine nasıl gidiyor?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ünlü sanatçı Sertap Erener geçtiğimiz günlerde Çatalca Belediyesi'nin bir etkinliğinde sahne aldı. Erener sahne ile seyirciler arasında geniş bir boşluk olduğunu görerek buna tepki gösterdi ve halkı yanına çağırdı.

Çatalca'nın CHP'li belediye Başkanı Cem Kaya ise sahneye çıkarak bu boşluğun güvenlik gereği olduğunu belirtti ve Sertap Erener'in kendi davetlileri olduğunu bu nedenle kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Erener ise bunun üzerine seyirciyi “sahneye çıkmaya” davet etti. Belediye Başkanı'ndan da sahneyi terk etmesini istedi.

Bana göre belediye başkanı güvenlik konusunda fazla hassasiyet göstermiştir.

Buna karşı Sertap Erener'in tutumu da nezaketten çok uzaktır.

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Ancak şunun cevabını çok merak ediyorum; “Sertap Erener eğer belediye başkanı CHP'li değil de AKP'li olsa aynı nezaketsizliği ve cesarete gösterebilir miydi?”

Hiç sanmıyorum. Çünkü AKP'li bir belediye başkanı Sertap Erener'in sözlerinden sonra asla o sahneden inmez sanatçıyı yaka paça indirtirdi. Ayrıca yandaş medya da anında Sertap Erener hakkında yıpratma, karalama yayını ile “Bu kadını artık hiçbir belediye sahneye çıkarmasın” kampanyası başlatırdı. Bunu herhalde Sertap Erener de biliyordur ve başkan AKP'li olsa asla bu riske girmezdi. Ama başkan CHP'li olunca nazik davranacağını ve sahneden ineceğini biliyordu mutlaka. Bu nedenle çok rahat hareket edebildi."