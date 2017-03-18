Belediye Başkanı’na üst araması

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın Çanakkale törenlerine gelirken polis tarafından üzeri arandı. Bu sırada Başkan Gökhan, gülerek yanındakilere, "FETÖ'cüler nelere mal oldu" dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda saat 09.00’da başlayan törende, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, milletvekilleri, askerler, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, hazır bulundu. İlk olarak anıta Hükümet adına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, çelenk bıraktı. Ardından da Vali Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan çelenk koydu. Bu arada, şehitleri selamlamak adına TCG Heybeliada Korveti’nden de 21 pare top atışı yapıldı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu’nun çaldığı İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Tören alanına gelirken Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın da polis tarafından üzeri arandı. Bu sırada Başkan Gökhan, gülerek yanındakilere, “FETÖ’cüler nelere mal oldu” dedi.