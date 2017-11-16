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Belediyenin yardım torbalarından PKK mühimmatı çıktı!

Belediyenin yardım torbalarından PKK mühimmatı çıktı! 1
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, bahçede gömülü Silopi Belediyesine ait torbalarda silah ve mühimmat bulundu.
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Yeni Çağ Gazetesi
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