Belediyenin zararı için mahkemeden flaş karar

Bursa Terminali'nin devrini mevzuata aykırı bulan Sayıştay, Belediyenin zarara uğradığını tespit ederek zararın Bursa Belediye Başkanı, 12 ilçe belediye başkanı ve 75 meclis üyesinden tahsil edilmesine karar verdi.

OdaTV'nin Olay Bursa'ya dayandırdığı habere göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılında Bursa şehirlerarası terminalini aylık bir milyon 200 bin liraya Burulaş’a 3 yıllığına kiraya verdi. Ancak daha sözleşme süresi dolmadan, 18 Aralık 2014 tarihinde belediye meclisi yeni bir karar aldı. Bu yeni karara göre, kira alınmasından vazgeçilerek, terminal 10 yıllığına brüt hasılatın sadece yüzde 5’i karşılığında Burulaş’a devredildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay 6. Daire Başkanlığı, daha önce devlet ihale kanununa göre ihale edilen Bursa Şehirlerarası ve Uluslararası Otobüs Terminali sözleşmesinin mevzuata aykırı şekilde sonlandırıldığını saptadı. Sayıştay, terminalin işletme brüt hasılatının yüzde 5’i oranında bedel karşılığında Burulaş’a tahsis edilmesini, hukuka aykırı buldu.

FAİZİYLE BİRLİKTE GERİ ALINACAK

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla, kamunun 14 milyon 148 bin 861 lira zarara uğratıldığını belirleyen Sayıştay, paranın faiziyle birlikte kararda imzası olan Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe ile 12 ilçe belediye başkanı ve 75 meclis üyesinden tahsil edilmesine karar verdi.

İşte o karar: