Ben Arfa Fenerbahçe'ye geliyor

10 numara pozisyonuna dünyaca bir ismi katmak isteyen Fenerbahçe, Ben Arfa transferini bitirmek üzere.

Aziz Yıldırım, “Bu hafta 4 transferi açıklayacağız” dedi. Hatem Ben Arfa, PSG’nin tesislerinde bulunan eşyalarını toplayıp arkadaşlarıyla vedalaştı Fransız basınına göre yıldız futbolcunun yeni takımı bu hafta netleşecek! Ben Arfa’nın, bu hafta açıklanacak 4 isimden biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe Camiası’nda bugün gözler Aziz Yıldırım’ın katılacağı canlı yayın programında olacak. Yıldırım, saat 20.00’de NTV Spor’da Murat Kosova ve Rıdvan Dilmen’in konuğu olacak. Başkanın, Lens’in Beşiktaş’a transferinden takımın son durumunua, Milli Takım’ın Lucescu transferinden Türk futbolundaki son gelişmelere kadar gündemdeki tüm konularla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Ancak belki de en önemlisi, Sarı-Lacivertliler’in transfer çalışmaları hakkında bilgi verecek olması. Aziz Yıldırım’ın bu programda Fenerbahçe’nin yeni yıldızlarını açıklayarak taraftara müjde verebileceği öne sürüldü.