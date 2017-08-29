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Ben Arfa İstanbul'a geliyor

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Ben Arfa İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmek istediği PSG'li Ben Arfa'nın İstanbul'a geleceği açıklandı.

Sporx'in haberine göre, Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Antero Henrique, Hatem Ben Arfa için en istekli kulübün Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Transfer döneminin ilk günlerinden bu yana ismi Fenerbahçe başta olmak üzere Türk kulüpleriyle anılan Hatem Ben Arfa için flaş açıklama geldi. Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Antero Henrique, oyuncunun Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

EN İSTEKLİ KULÜP FENERBAHÇE

Fransa basınına takımdan göndermek istedikleri Ben Arfa için konuşan Henrique, "Fenerbahçe Ben Arfa transferi için şu anda en istekli kulüp. Başakşehir'in de bir ilgisi var. Oyuncu görüşmeler yapmak için Türkiye'ye gidecek ve son bir karar verecek" ifadelerini kullandı.

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