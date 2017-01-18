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"Ben burdayım" mesajı!

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"Ben burdayım" mesajı!
Şimdilerde Arif ve 2016 adlı filminin çekimleri için koşturan Cem Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım.

Komedyen kimliğiyle hayatımıza giren Cem Yılmaz, sonrasında gizli yeteneklerini ortaya çıkarmış, oyunculuk ve yönetmenlik konusundaki yeteneklerini gözler önüne sermişti. Bir süredir özel hayatıyla magazin gündeminde olan Yılmaz, twitter hesabından yaptığı paylaşımına ‘Ben buradayım’ notunu düştü. Üzerinde Atatürk’ün bulunduğu ve tepesinde Türkiye Cumhuriyeti yazan bir pulun tablo haline getirilmiş çalışması önünde poz veren Yılmaz’ın anayasa görüşmelerinin yapıldığı ve rejim tartışmalarının yaşadığı şu günlerde böylesi bir paylaşım yapması dikkat çekti. Yılmaz’ın bu fotoğrafı yüzlerce kez paylaşıldı ve çok sayıda yorum aldı.

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