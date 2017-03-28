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Bengütürk'ten bir ekran yüzü daha ayrıldı!

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Bengütürk'ten bir ekran yüzü daha ayrıldı!
Bengütürk TV'de başkanlığa 'Hayır' diyenler arasında bulunan sunucu Esra Yıldız'ın da bugün kanaldan ayrıldığı öğrenildi.

Devlet Bahçeli'nin 'hayırcı' kıyımı medyada da devam ediyor.

Bahçeli,  'Hayır' diyen Bengütürk TV Genel Yayın Yönetmeni Murat İde’nin görevi bırakmasını istedi. İde’nin yerine aynı göreve Metin Özkan getirildi.

Geçtiğimiz günlerde spiker Çiğdem Akdemir de 'Hayır' dediği için kovulmuştu. 

Her sabah “Gündoğdu” ve haftalık “Buyurun Konuşalım” programlarının editörü ve sunucusu Esra Yıldız, kanaldan ayrıldı. "Gazetecilik yapıp, hayır diyeni de duymak istiyorum" diyen Esra Yıldız'ın, konuklarına, Anayasa değişikliği ile ilgili soruları rahatsızlık yaratmıştı. 

Yıldız, Murat İde ve Çiğdem Akdemir'in ardından kanaldan ayrılma sinyalleri vermeye başlamıştı.13 Mart'ta sosyal medya Twitter adresinden, "Alışkanlıklarımdan zor vazgeçerim ben..Hayatın akışına değil,kanımın akışına göre yaşadım hep,doğruyu yanlışı öyle buldum..Yine öyle olacak" ifadelerini kullanmıştı. 

Yine 16 Mart'ta şu mesajı vermişti: "Dürüstlük şekilden şekile girmeden, ucunda zulüm de olsa savunduğundan vazgeçmemektir..."

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