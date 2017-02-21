'Benim Başkanım Değil' protestosu!

ABD'nin Chicago kentinde, ''Başkanlık Günü" kutlamaları yerine "Benim Başkanım Değil” başlıklı protesto gösterisi düzenlendi.

ABD'de her şubat ayının üçüncü pazartesi gününde kutlanan Başkanlar Günü, bu yıl Başkan Trump’ın Beyaz Saray’da doldurduğu birinci ayına rastladı.

Trump ve politikalarını protesto etmek isteyen yüzlerce Amerikalı, Chicago’daki Trump Tower önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi.

GÖÇMENLER VE MÜSLÜMANLAR HOŞGELDİNİZ

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride; "Trump benim başkanım değil", "Trump örmek istediği duvarın altında kalacak", "Göçmenler ve Müslümanlar hoş geldiniz" yazılı pankartlar dikkat çekti.

Farklı grup temsilcilerinin kalabalığa hitap ettiği gösteride, "Bizim ona ihtiyacımız yok, Trump gitmeli", "Nefret de yok korku da, göçmenler hoş geldiniz", "Göçmenlerin ve siyahların da hayatı önemlidir", "Trump'a, Ku Klux Klan’a ve ırkçı ABD'ye hayır" şeklinde sloganlar atıldı.