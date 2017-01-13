Bugünkü YENİÇAĞ »

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

»
Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), yarından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde zam beklendiğini bildirdi.

PÜİS’ten yapılan açıklamada, “14 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 14 kuruş motorinde ise 12 kuruş zam beklenmektedir.” denildi.

Zamlı fiyatların yürürlüğe girmesi halinde İstanbul Anadolu yakasında benzinin litresi 5,40 TL, motorinin litresi 4,69 TL, Avrupa yakasında benzin 5,38 TL, motorin ise 4,68 TL olacak. Ankara’da benzinin litresi 5,43 TL’den, motorinin litresi 4,73 TL’den, İzmir’de ise benzin 5,40 TL’den, motorin 4,72 TL’den satılacak.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine büyük zam geliyorBenzin ve motorine büyük zam geliyorYılmaz: "Kur atakları parayı eritir!"Yılmaz: "Kur atakları parayı eritir!"12,5 milyon kişiye af geliyor!12,5 milyon kişiye af geliyor!Altında tarihi rekorAltında tarihi rekorDolar ne kadar oldu?Dolar ne kadar oldu?Türkiye'den turizm devine tarihi cezaTürkiye'den turizm devine tarihi cezaDolar rekor tazelediDolar rekor tazelediÇeyrek altın ne kadar oldu?Çeyrek altın ne kadar oldu?Buğdaya dev ithalat!Buğdaya dev ithalat!Kozmetik ürünlerine yüzde 25 ek gümrük zammı yapıldıKozmetik ürünlerine yüzde 25 ek gümrük zammı yapıldı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti