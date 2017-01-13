Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), yarından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde zam beklendiğini bildirdi.

PÜİS’ten yapılan açıklamada, “14 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 14 kuruş motorinde ise 12 kuruş zam beklenmektedir.” denildi. Zamlı fiyatların yürürlüğe girmesi halinde İstanbul Anadolu yakasında benzinin litresi 5,40 TL, motorinin litresi 4,69 TL, Avrupa yakasında benzin 5,38 TL, motorin ise 4,68 TL olacak. Ankara’da benzinin litresi 5,43 TL’den, motorinin litresi 4,73 TL’den, İzmir’de ise benzin 5,40 TL’den, motorin 4,72 TL’den satılacak.