Benzine indirim geldi

Dolarda görülen düşüş benzin fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapıldı.

Benzinin litre fiyatına 11 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyat, bu gece yarısından itibaren geçerli. İndirim sonrası Ankara'da litresi ortalama 5,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,32'den 5,21 liraya, İzmir'de 5,35'den 5,24 liraya düşecek.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösterebiliyor. Benzine en son 10 Şubat'ta 6 kuruş indirim yapılmıştı. Motorin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.