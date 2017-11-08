Benzine yeni zam!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PUİS) benzine yarından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam beklendiğini belirtti.

Dövizin son dönemdeki hızlı artışı ve petroldeki yükseliş sonrası benzine yeniden zam geliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PUİS) internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre: "Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 9 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir" denildi.

Benzinin litre fiyatına en son 31 Ekim'de 12 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 18 kuruş zam gelmişti.