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Berberoğlu hakkında yeni karar!

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Berberoğlu hakkında yeni karar!
CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Bölge İstinaf Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak. Berberoğlu, 1 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki dosyayı esasa kaydedip, duruşma günü verdi. Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın edindiği bilgiye göre; Mahkeme, Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyayı da 1 Aralık 2017 günü yapılacak duruşmada ele alma kararı aldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etmişti.

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