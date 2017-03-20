Bugünkü YENİÇAĞ »

Berlin saldırısıyla ilgili flaş gelişme

»
Berlin saldırısıyla ilgili flaş gelişme
İçişleri Bakanlığı, Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel pazarında gerçekleştirilen saldırının faili ile irtibatlı olduğu 3 kişinin Atatürk Havaalanı'nda yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 19 Aralık 2016 tarihinde Almanya Berlin'de Noel pazarında gerçekleştirilen saldırının faili ile irtibatlı olduğu iletilen Mohammad Ali Khan, Youssef Darwiche, Bilal Yosef Mahmoud isimli 3 şahsın Atatürk Havaalanı'nda yakalandığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Berlin saldırısıyla ilgili flaş gelişmeBerlin saldırısıyla ilgili flaş gelişmeRusya, İsrail'den izahat istediRusya, İsrail'den izahat istediBulgaristan kimi sınırdışı etti?Bulgaristan kimi sınırdışı etti?Danimarka, büyükelçimizi çağırdı!Danimarka, büyükelçimizi çağırdı!Bulgaristan da sandığa gidiyorBulgaristan da sandığa gidiyorAlmanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin AB'ye girme şansı kalmadı!Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin AB'ye girme şansı kalmadı!Almanya'da camiye saldırıAlmanya'da camiye saldırıKim: "Acımasız saldırılar düzenleyebiliriz!"Kim: "Acımasız saldırılar düzenleyebiliriz!""İdam gelirse, üyelik görüşmeleri biter""İdam gelirse, üyelik görüşmeleri biter""Türkiye hiçbir zaman olmadığı kadar uzak!""Türkiye hiçbir zaman olmadığı kadar uzak!"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti