Berlin saldırısıyla ilgili flaş gelişme

İçişleri Bakanlığı, Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel pazarında gerçekleştirilen saldırının faili ile irtibatlı olduğu 3 kişinin Atatürk Havaalanı'nda yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 19 Aralık 2016 tarihinde Almanya Berlin'de Noel pazarında gerçekleştirilen saldırının faili ile irtibatlı olduğu iletilen Mohammad Ali Khan, Youssef Darwiche, Bilal Yosef Mahmoud isimli 3 şahsın Atatürk Havaalanı'nda yakalandığı belirtildi.