Berlin'deki saldırıda polis parmağı

Berlin'deki tırla saldırının faili olarak aranan ismin polis takibi altında olduğu ve bir gizli polisten silah almaya çalıştığı ortaya çıktı.

İnglitere basını, Berlin'de 12 kişinin ölümüne yol açan Noel pazarına tırla saldırının faili olduğu iddia edilen Anis Amri'nin Avrupa genelinde aranmasına geniş yer ayırdı.

BBC Türkçe’nin İngiliz basınından aktardıklarına göre; neredeyse bütün haberlerde Amri'nin istihbarat servisleri tarafından bir süre izlenmesine karşın, nasıl saldırıyı düzenleyebildiği ve olay sonrasında kaçmayı nasıl başardığı sorgulandı.

SİCİLİ KABARIK

Amri'nin dört yıl önce memleketi Tunus'tan İtalya'ya gelmesinden bu yana çeşitli suçlar işlediğini yazan Times, saldırı şüphelisinin bir göçmen merkezini kundaklamak ve uyuşturucu nedeniyle bıçaklı bir kavgaya tutuşmaktan hapis cezası aldığını, ayrıca bir soygunla bağlantılı olduğunu ve sahte belge taşımaktan gözaltına alındığını vurguluyor.

Times, Anis Amri'nin Almanya'daki radikal İslamcı çevrelerle bağlantıları bulunduğunu ve bunlar arasında Almanya'daki IŞİD lideri olduğu iddia edilen ve cihatçılara adam sağlama suçlamasıyla geçen ay tutuklanan Ahmed Abdülaz'in de bulunduğunu söylüyor.

İZLEME ALTINDAYDI

Amri'nin "ulusal güvenliği tehlike altına atacak ciddi bir suça hazırlandığı" şüphesiyle incelendiği ve Bild gazetesine konuşan bir yetkilinin Amri'nin geçen bahar aylarında birlikte saldırı düzenleyecek kişiler aradığını ve silahlarla ilgilendiğini söylediği ifade ediliyor.

Amri'nin ayrıca bir gizli polisten silah almaya çalıştığı, Mart'tan Eylül ayına kadar gizlice izlendiği ancak bu dönemde sadece uyuşturucu sattığı ve bir bar kavgasına karıştığı aktarılıyor.

Times, Amri'nin bu kadar çok polisle teması olmasına ve istihbaratın radarına girmesine karşın, ilk önce yanlış gözaltına alan yetkili makamlar hakkında rahatsız edici sorular sorulmasına yol açacağını da vurguluyor.