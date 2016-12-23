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Berlin'deki TIR saldırısının şüphelisi öldürüldü

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Berlin'deki TIR saldırısının şüphelisi öldürüldü
Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel Pazarı'na girerek 12 kişinin ölümüne neden olan saldırganın vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Berlin'de 12 kişinin ölümüne 48 kişinin yaralanmasına neden olan TIR saldırısının faili Tunuslu Anis Amri'nin İtalya'nın Milano kentinde öldürüldüğü açıklandı. İtalyan polisi, Milano'da yakaladıkları Amri'yle aralarında çatışma yaşandığını belirtirken, zanlının etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

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