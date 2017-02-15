BES içi kritik uyarı

Uluslararası Para Fonu (IMF), 45 yaş altı çalışanlar için getirilen otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminin (BES), tüketicilerin korunması açısından zayıflıklar içerdiği uyarısında bulundu.

Söz konusu tespit, IMF'nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan 4. madde konsültasyon raporunda yer aldı. Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, raporda, “çalışanlar için BES” ayrı bir bölümde incelendi. Sistem için 2 aylık geçiş dönemi verildiği ve kalanlara çeşitli takviye edici ödemeler öngörüldüğü belirtilen raporda, kanunun doğru bir adım olduğu ifade edildi. Buna karşılık sistemin eksiklikleri de gündeme getirildi.

YÖNETİM HENÜZ BELİRLENMEDİ

Otomatik katılım sistemi için çıkarılan yasanın tüketici korumasını zayıflatan ve reformun ana hedefini etkileyen zaaflar taşıdığı vurgulanan raporda, şu noktalara dikkat çekildi: “Reform, varlık yönetimi haricinde emeklilik hizmetlerinin periyodik alımları için bir kamu ihale kurulu oluşturmuyor. İşverenlerin, işçilerinin emeklilik planlarını seçerken, bireylerden daha bilgili olma ihtimalleri düşük. SGK emeklilik primlerini tahsil etmeyecek, ortalama maliyetler minimize edilmiyor. Sistem için gerekli olan yatırım danışmanlık kurulunun yönetimi henüz belirlenmedi. Sadece Türkiye'de kurulmuş olan şirketlerin ihalelere girmesine izin veriliyor. Reformun tasarrufları yeteri kadar arttırması öngörülmüyor.”