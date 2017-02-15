Bugünkü YENİÇAĞ »

BES içi kritik uyarı

»
BES içi kritik uyarı
Uluslararası Para Fonu (IMF), 45 yaş altı çalışanlar için getirilen otomatik katılımlı bireysel emeklilik sisteminin (BES), tüketicilerin korunması açısından zayıflıklar içerdiği uyarısında bulundu.

Söz konusu tespit, IMF'nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan 4. madde konsültasyon raporunda yer aldı. Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre, raporda, “çalışanlar için BES” ayrı bir bölümde incelendi. Sistem için 2 aylık geçiş dönemi verildiği ve kalanlara çeşitli takviye edici ödemeler öngörüldüğü belirtilen raporda, kanunun doğru bir adım olduğu ifade edildi. Buna karşılık sistemin eksiklikleri de gündeme getirildi.

YÖNETİM HENÜZ BELİRLENMEDİ

Otomatik katılım sistemi için çıkarılan yasanın tüketici korumasını zayıflatan ve reformun ana hedefini etkileyen zaaflar taşıdığı vurgulanan raporda, şu noktalara dikkat çekildi: “Reform, varlık yönetimi haricinde emeklilik hizmetlerinin periyodik alımları için bir kamu ihale kurulu oluşturmuyor. İşverenlerin, işçilerinin emeklilik planlarını seçerken, bireylerden daha bilgili olma ihtimalleri düşük. SGK emeklilik primlerini tahsil etmeyecek, ortalama maliyetler minimize edilmiyor. Sistem için gerekli olan yatırım danışmanlık kurulunun yönetimi henüz belirlenmedi. Sadece Türkiye'de kurulmuş olan şirketlerin ihalelere girmesine izin veriliyor. Reformun tasarrufları yeteri kadar arttırması öngörülmüyor.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    BES'e otomatik katılanlar bir bir çıkıyorBES'e otomatik katılanlar bir bir çıkıyorDolar ne kadar oldu?Dolar ne kadar oldu?Kasım ayı işssizlik rakamları açıklandıKasım ayı işssizlik rakamları açıklandıBES içi kritik uyarıBES içi kritik uyarıTTNET'e şok soruşturmaTTNET'e şok soruşturmaVergiler artacak, zam gelecek!Vergiler artacak, zam gelecek!Merkez Bankası beklenti anketini açıkladıMerkez Bankası beklenti anketini açıkladı80 yılın birikimini 15 yılda satıldı80 yılın birikimini 15 yılda satıldıLPG’de indirim yoldaLPG’de indirim yoldaİzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildiİzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti