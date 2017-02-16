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Beşar Caferi: Türkiye, Suriye'den askerini çeksin

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Beşar Caferi: Türkiye, Suriye'den askerini çeksin
Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını eleştirdi.

Suriye hükümeti başmüzakerecisi ve Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına yönelik sert açıklamalarda bulundu. Caferi, Türkiye'nin Suriye sınırlarını ihlal ettiğini öne sürerek, "Türkiye askerlerini bir an önce Suriye'den çeksin" açıklamasını yaptı. 

Öte yandan Caferi, "Türkiye ve silahlı Suriye muhalefeti heyetlerinin Astana'daki yokluğunu, onların varılan anlaşmaları 'ciddiye almadığını' gösterdiğini" öne sürdü. Caferi, Türkiye ve Suriyeli muhaliflerin Astana görüşmelerinde tutunduğu tavrı 'ciddiyetsiz' olarak niteledi. 

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