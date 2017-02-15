BES'e otomatik katılanlar bir bir çıkıyor

Yıbaşından itibaren yürürlüğe giren BES’te otomatik katılım ile sisteme yeni dahil olanların cayma oranının yüzde 55’lere ulaştı. Sistemden günlük çıkışlar 2-3 bin kişiyi buluyor.

Türkiye’de, özel sektör ve kamudaki 45 yaş altı tüm çalışanların bireysel emeklilik sistemine (BES) “otomatik katılım”ını öngören uygulama, 1 Ocak 2017 tarihinde başladı.

İlk etapta çalışan sayısı 1000 kişiden fazla olan özel sektör işyerlerini kapsama alan uygulamanın ilk resmi sonuçları da ortaya çıktı.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre 3 Şubat itibariyle ilk 1 ayda otomatik katılımla BES’e dahil olan katılımcı sayısı 496 bin 953 kişiye ulaştı. Ancak BES şirketlerinde, kapsama alınmış ama değişik nedenlerle verileri EGM’ye gönderilmemiş kişilerin sayısının da çok yüksek olduğu belirtiliyor.

Dünya Gazetesi'nden Serhat Aligil'in haberine göre, yine 3 Şubat itibariyle otomatik katımla BES’e giren katılımcıların toplam fon tutarı 62 milyon 450 bin liraya ulaştı. Bu toplam fon tutarına göre otomatik katılımla BES’e girenlerin kişi başına ortalama katılım payının 125 lira olduğu ortaya çıktı. EGM’deki resmi verilere göre otomatik katılımla BES’e en çok çalışan dahil eden şirket 91 bin 115 kişiyle Aviva- SA Emeklilik oldu.

Bu şirketi 73 bin 240 katılımcıyla Katılım Emeklilik, 66 bin 51 katılımcıyla Allianz Yaşam ve Emeklilik, 63 bin 159 katılımcıyla Garanti Emeklilik ve 61 bin 669 katılımcıyla Anadolu Emeklilik izliyor.

"CAYMA ORANI YÜZDE 55"

Bu veriler ışığında yorumlarını aldığımız BES şirketlerinin yöneticileri özellikle cayma hakkının kullanımına, çalışanlarını sisteme dahil edecek şirketlerin hazırlık sorunlarına ve yoğun rekabete dikkat çekiyor. Özellikle rekabet; hem müşteri kitlesi tek olduğunu için yeni şirket kazanımında hem fiyatta öne çıkıyor.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, cayma sorunu yaşandığını duyduklarını, bu hakkın yüzde 30-50 arasında kullanıldığını gözlediklerini belirterek “Otomatik katılımla ilgili peşin hükümlü kişilerini olduğunu görüyoruz. Buna rağmen bir şeyler söylemek için erken. Daha işin çok başındayız” dedi.

Katılım Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Ayhan Sincek de şu bilgileri verdi: “Sağlıklı data için mart ayının sonunu beklemek lazım ama cayma oranları yüksek görünüyor. Örneğin ocak ayında ortalama yüzde 55 oldu. Günlük çıkış 2-3 bin kişiyi buluyor."