Beşiktaş 2-1 Hapoel Beer-Sheva / Maç Özeti

Beşiktaş, ilk maçta 3-1 yendiği Hapoel Beer-Sheva'yı sahasında 2-1 yenerek son 16 takım arasına adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva’yı eledi… Temsilcimiz, İsrail’de 3-1 mağlup ettiği rakibini Vodafone Arena’da da 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar toplamda 5-2’lik üstünlükle Avrupa Ligi’nde 3. tura yükseldi. Beşiktaş’ın rakibi yarın (Cuma) TSİ 15:00’te çekilecek kurada belli olacak.

Şenol Güneş skor avantajıyla ve ligde oynanacak Galatasaray derbisini düşünerek rotasyon yaptığı maçta Beck, Gökhan İnler, Aboubakar ve Necip’e şans verdi.

Beşiktaş 17. dakikada Aboubakar’ın golüyle iyice rahatladı. Sol kanattan Babel’in yerden çıkarttığı topta savunmadan seken topla buluşan Aboubakar, ceza sahası ön çizgisinden dönerek müthiş bir vuruş yaparak topu doksana taktı: 1-0.

Siyah-beyazlılar skordaki rahatlıkla birçok pozisyonu gole çeviremezken, kalesinde golü gördü. 64. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme’nin dönerek yakın direk dibine yaptığı vuruş ağlara gitti ve Hapoel Beer-Sheva 1-1’lik beraberliği yakaladı.

Beşiktaş beraberliği yettiği maçta ülke puanı ve Avrupa’daki puanı için galibiyet aradı. Oyuna 79. dakikada giren Cenk Tosun, 87. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla kaleciyi çaresiz bırakarak siyah-beyazlıları 2-1 öne geçirdi.

Beşiktaş bu skorla Osmanlıspor ve Fenerbahçe’nin elenmesiyle Avrupa’da tek temsilcimiz olarak kaldı.