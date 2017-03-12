Beşiktaş 2-2 Kayserispor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında nefes kesen maçta Beşiktaş ile Kayserispor 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında lider Beşiktaş, zorlu maçta Kayserispor ile kozlarını yaplaştı. Vodafone Arena’daki mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi takım 55’te gol perdesini açtı. Sol kanattan Oğuzhan’ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa arka direkte Aboubakar yerden çok sert vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-0.

Konuk ekip 64’te eşitliği yakaladı. Ani gelişen Kayserispor atağında sol kanattan savunma arkasına sarkan Erkan’ın içeriye yuvarladığı topu kale alanı önünde Umut Bulut tek dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

83’te Vodafone Arena’yı şoke eden gol geldi. Sağ kanattan bir anda içeriye sokulan Deniz Türüç’ün içeriye çevirdiği topa kale önünde Varela hareketlendi, ondan önce araya girmek isteyen Andreas Beck kendi ağlarını buldu: 1-2.

Maçtaki son sözü 87’de Kartal söyledi. Oğuzhan’ın pasıyla penaltı noktası üzerinde topu alan Aboubakar nefis döndü ve yerden bir vuruşla Ahamada’yı bir kez daha avladı: 2-2.

Bu sonucun ardından Sergen Yalçın’ın öğrencileri, İstanbul deplasmanından 1 puan çıkardı. Liderliğini koruyan siyah beyazlı takım, evinde 2 puan kaybetti. Şenol Güneş’in öğrencileri puanını 54’e yükseltti. Kartal’ı zirve yarışında 52 puanla Başakşehir takip ediyor. Ligin 25. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı kırmızılı takım ise, Gaziantepspor’u evinde ağırlayacak.