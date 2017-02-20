Beşiktaş 3-1 Akhisar Belediyespor / Maç özeti

Galatasaray'ın geçen hafta elinin terisyle ittiği fırsatı Beşiktaş kaçırmadı. Galatasaray, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği kritik haftada Kara Kartal Akhisar Belediyespor'u farklı geçerek şampiyonluğun birinci adayı benim dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, evinde Akhisar Belediyespor’u konuk etti. Kara Kartal, rahat oynadığı maçı 3-0 kazanarak liderliğini perçinledi.

Şenol Güneş’in ekibi, 27 Şubat Pazartesi günü oynayacakları Galatasaray derbisinde kayıp yaşamazsa şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj yakalamış olacak.

ATINÇ 11’E

Tosic ve Mitrovic’in yokluğunda ilk 11’de maça başlayan Atınç Nukan, iyi bir performans ortaya koydu. Savunmada hata yapmayan genç savunmacı 65. dakikada ilk Süper Lig golüne imza attı.

TOSUN PAŞA BOŞ GEÇMEDİ

Son haftaların golcü ismi Cenk Tosun, Akhisar mücadelesinde de sahneye çıktı. Quaresma’nın adrese teslim ortasında şık bir kafa vuruşu yapan başarılı santrfor 13. dakikada fileleri buldu: 1-0.

TALISCA’NIN FÜZESİ

İlk yarıda Beşiktaş, topa tamamen hakim oldu. Akhisar takımı ise rakibe boş alan vermemeye çalışırken topla temas etmeyi adeta unuttu. Ev sahibi ekip ilk yarıda topu istediği gibi kontrol etti.

Dakikalar 27’yi gösterirken Anderson Talisca kimsenin beklemediği anda 25 metreden bir füze gönderdi. Kaleci Bora köşeye sert giden topa müdahale edemedi: 2-0

İlk yarı Beşiktaş’ın 2-0 üstünlüğü ile geçildi. İkinci devrede de sahada Beşiktaş hakimiyeti vardı. Son noktayı ise Atınç koydu. Ceza sahası içindeki karambolde iyi yükselen genç savunmacı 69’da skoru tayin etti: 3-0

Beşiktaş bu skorla 47 puana yükselerek en yakın rakibi Başakşehir’e 4 puan fark attı. Siyah-beyazlı ekip Galatasaray karşısında alacağı olası bir galibiyet ile sarı-kırmızılılar ile arasındaki farkı 10’a çıkarabilir.