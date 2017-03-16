Beşiktaş 4-1 Olympiakos (Maç Özeti)

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Olympiakos'u sahasında 10 kişi kaldığı maçta 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Michael Oliver, Stephen Child, Stuart Burt (İngiltere)

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Mitrovic, Tosic, Adriano, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 60 Necip Uysal), Quaresma (Dk. 82 Cenk Tosun), Talisca (90+1 Gökhan İnler), Babel, Aboubakar

Olympiakos: Leali, Figueiras, Da Costa, Retsos, Cissokho, Cambiasso (Dk. 67 Marin), Romao (Dk. 76 Martins), Elyounoussi, Fortounis, Manthatis (Dk. 56 Seba), Ansarifard

Goller: Dk. 10 Aboubakar, Dk. 22 ve 75 Babel, Dk. 84 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 31 Elyounoussi (Olympiakos)

Kırmızı kart: Dk. 39 Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 57 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 62 Seba, Dk. 67 Da Costa, Dk. 71 Romao (Olympiakos)



MAÇIN GOL DAKİKALARI



10. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Olympiakos'un hücuma çıkarken kaptırdığı topu Talisca sağdan içeri ortaladı, müsait pozisyondaki Aboubakar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

22. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Hutchinson'ın orta sahadan uzun pasında sağ tarafta meşin yuvarlakla buluşan Quaresma'nın ortaladığı topu Babel düzgün bir vuruşla gole çevirdi: 2-0

31. dakikada Olympiakos farkı 1'e indirdi. Gökhan Gönül'ün uzaklaştıramadığı topu kapan Cissokho'nun soldan yaptığı ortaya Elyounoussi gelişine sert vurdu, Adriano'nun sırtına çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

75. dakikada Beşiktaş skoru 3-1 yaptı. Gökhan Gönül'ün uzun topunda kafasından seken meşin yuvarlağı takip eden Babel bekletmeden sert vurdu ve Beşiktaş'ı rahatlatan golü kaydetti: 3-1

84. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Talisca'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Tosun, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1

GÖKHAN GÖNÜL İLE QUARESMA FORMALARINA KAVUŞTU



Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile yaptığı maçta sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer alamayan Gökhan Gönül ile Ricardo Quaresma, Olympiakos karşısında forma giydi. Kayserispor mücadelesinde sağ bekte yer alan ve kritik hatalarıyla eleştirilen Andreas Beck, Olympiakos karşısında yedek soyundu. Güneş, Alman oyuncunun yerine Gökhan Gönül'ü görevlendirdi. Quaresma ise her zaman olduğu gibi orta sahanın sağında görev yaptı.



ABOUBAKAR FORVETTE



Siyah-beyazlı takımda son maçlarda düşüş yaşayan Cenk Tosun da yedek kadroda bulundu. Olympiakos ile oynanan ilk karşılaşmada hücum hattında yer alan ancak Kayserispor mücadelesinde orta sahanın sağında oynayan Vincent Aboubakar, rövanş maçında da takımı adına gol aradı. Beşiktaş'ta Cenk ve Beck'in yanı sıra Tolga Zengin, Ömer Şişmanoğlu, Necip Uysal, Atınç Nukan ve Gökhan İnler yedekler arasında yer aldı.





TOLGAY ARSLAN CEZALI



Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezası bulunan Tolgay Arslan da kadroda yer almadı. Olympiakos ile yapılan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Tolgay'ın yerine orta sahada savunmaya dönük Oğuzhan Özyakup görev aldı.



FİNAL KOREOGRAFİSİ



Beşiktaşlı taraftarların karşılaşma başlamadan önce gerçekleştirdikleri koreografiyle takımlarına final yolunda destek vermeye çalıştı. Kapalı tribünde üç futbolcu figürünün yer aldığı koreografide "Bizim için savaşın" anlamına gelen "Fight for us" yazısı yer aldı. Pankartta ayrıca Avrupa Ligi'nin final maçının yapılacağı İsveç'in başkenti Stockholm'e göndermede bulunulurak İstanbul'dan bu şehre giden uçak fotoğrafı yer aldı.



OLYMPİAKOS'DA TEK DEĞİŞİKLİK



Son 16 turun ilk maçında rakibiyle 1-1 berabere kalarak avantaj yitiren Olympiakos ise tek değişiklikle rövanş mücadelesine çıktı. Atina'daki maçta ilk 11'de görev alan Alberto Botia, ikinci maçta yedek soyundu. Bu oyuncunun yerine ilk 11'de Manuel da Costa forma giydi. İlk maçta Aboubakar'ın golünde yaptığı hatayla Yunanistan kamuoyunun tepkisini çeken kaleci Nicola Leali, kalede yine şans buldu. Karşılaşmayı 50 kadar Olympiakos taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden izledi. Beşiktaşlı taraftarlar, zaman zaman bu grubun tezahüratlarına tepki gösterdi.



TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK



Beşiktaş, çeyrek final yolundaki önemli maçta stadı tamamen doldurdu. Beşiktaş ilçesinde ve stat etrafında coşkuyla maç saatini bekleyen taraftarlar, bu atmosferi Vodafone Arena tribünlerine taşıdı. Siyah-beyazlılar, ısınmak için sahaya çıkan takımlarına da büyük destek verdi. Diğer maçlarda olduğu gibi önce Quaresma'yı tribünlere çağıran taraftarlar, daha sonra Aboubakar'a sevgi gösterisinde bulundu. Karşılaşmayı 40 bine yakın taraftar izledi.