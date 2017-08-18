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Beşiktaş 6 isimle yolları ayırıyor

Beşiktaş 6 isimle yolları ayırıyor 1
Alınan oyuncular sonrası UEFA ile yaptığı anlaşma gereği en az 1.4 milyon Eurotransfer geliri elde etmek zorunda olan Siyah-beyazlılar 6 oyuncuyu gözden çıkardı.
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