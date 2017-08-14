Beşiktaş – Antalyaspor: 2-0 / Maç özeti

Son şampiyon Beşiktaş sezona üç puanla başladı. Seyircisinden yoksun bir şekilde Antalyaspor’u konuk eden siyah-beyazlılar 45+4’te Pepe ve 64’te penaltıdan Cenk’in attığı gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlı takım, cezası nedeniyle taraftar desteğinden yoksun kaldı.

Buna rağmen Beşiktaş sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. İlk yarının sonunda 45+4'te Caner'in duran toptan ortasında Pepe ağları bulurken, 64'te Cüneyt Çakır, Diego'nun Cenk'e yaptığı müdahaleyi penaltı olarak nitelendirdi. Tartışılan kararın ardından topun başına geçen Cenk skoru 2-0'a getirdi.

Maç öncesinde ve maç sırasında Beşiktaşlı taraftarlar, stat çevresinde takımları lehine tezahüratta bulunurken Beşiktaş yönetimi, ölümünün 3. yıl dönümünde onursal başkan Süleyman Seba’yı unutmadı. Vodafone Park’taki tribünlerde Süleyman Seba’ya ait görseller konulurken, efsane başkanın “Beşiktaş’ı üzmeyin” mesajı da yer aldı.

Siyah-beyazlı oyuncular da maç öncesi üzerinde Süleyman Seba fotoğrafının bulunduğu ve “Kalbimizdesin” yazan tişörtle ısındı. Maç öncesi gerçekleştirilen seremoniye hakemler ve iki takım oyuncuları, “Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz iyikivarsınEren” pankartıyla çıktı.

Siyah-beyazlıların olmadığı karşılaşmada 200 kadar Antalyasporlu taraftar, kendilerine ayrılan bölümden maçı takip etti.

Siyah-beyazlı ekibin sezon başında Real Madrid’den kadroya dahil ettiği Pepe, Vodafone Park’taki ilk maçına çıktı ve golünü attı. Yeni transferler Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Orkan Çınar ise yedekler arasında bulundu. Negredo, 87'de Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil oldu.

Siyah-beyazlı ekibin Inter’den transfer ettiği Gary Medel ise tribünde yer aldı. Mücadeleyi ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da izledi.