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Beşiktaş, Babel'i resmen açıkladı

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Beşiktaş, Babel'i resmen açıkladı
Beşiktaş, Ryan Babel'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Ryan Babel, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Babel; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Ryan Babel'in sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

RYAN BABEL KİMDİR?

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için görüşmelere başlandığını açıkladığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, geçmiş sezonlarda Kasımpaşa formasıyla Spor Toto Süper Lig deneyimi yaşadı.

Ülkesinin Ajax Kulübünde altyapıda kendini gösteren 30 yaşındaki futbolcu, profesyonel futbol hayatına da bu takımla başladı. Ajax'ta 133 resmi maçta 29 gol atan Babel, 2007-2008 sezonunun başında İngiltere'nin Liverpool takımına transfer olarak adından söz ettirdi. Liverpool formasıyla 146 maça çıkan Hollandalı oyuncu, 22 kez fileleri havalandırdı.

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