Bugünkü YENİÇAĞ »

Beşiktaş borsada da lider

»
Beşiktaş borsada da lider
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı seyircisi önünde 1-0 mağlup etmesinin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri güne yüzde 4,6 artışla başladı.

Galatasaray'ı deplasmanda dün 1-0 mağlup eden  Beşiktaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri, alınan galibiyetin de  etkisiyle güne yüzde 4,6 artışla başladı. 

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray'ın evine konuk  olan ve Talisca'nın 47'inci dakikada attığı golle ev sahibini 1-0 mağlup ederek  derbiden 3 puan çıkarmayı başaran Beşiktaş, taraftarı kadar yatırımcılarını da sevindirdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol yatırımları AŞ  hisseleri, güne yüzde 4,6 artışla 6,03 TL'den başlarken, şirketin piyasa değeri  de 1 milyar 447,2 milyon liraya yükseldi.

Sahasında kritik bir maçı kaybederek şampiyonluk umutlarını önemli  ölçüde azaltan Galatasaray'ın hisseleri ise güne yüzde 4,14 düşüşle 30,08 liradan  başladı.

Süper Lig'de zirvenin bir diğer takipçisi Fenerbahçe ise 26 Şubat  Pazar günü deplasmanda Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını  azaltmıştı. Puan kaybının ardından dün Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri, sert bir  şekilde düşüşe geçerek günü yüzde 3,32 değer kaybıyla 37,80 liradan tamamladı.

Bugüne tepki alımlarının etkisi sonucu sınırlı artışla başlayan  Fenerbahçe hisseleri, açılışın ardından önceki kapanış seviyesi olan 37,80 lira  seviyesinden işlem görüyor.

İlgili Haberler
Galatasaray 0-1 Beşiktaş / Maç özeti
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş borsada da liderBeşiktaş borsada da liderAziz Yıldırım'dan sürpriz ziyaretAziz Yıldırım'dan sürpriz ziyaretGalatsaray'da kritik süreçGalatsaray'da kritik süreçSerhat Ulueren Galatasaray yönetimine yüklendiSerhat Ulueren Galatasaray yönetimine yüklendiGalatasaray 0-1 Beşiktaş / Maç özetiGalatasaray 0-1 Beşiktaş / Maç özetiGalatasaray'ın 11'inde büyük sürprizGalatasaray'ın 11'inde büyük sürprizTaraftarlar meşale yaktı metro kapandı!Taraftarlar meşale yaktı metro kapandı!Sporda şiddet durulmuyor!Sporda şiddet durulmuyor!Burak Yılmaz geri mi dönüyor?Burak Yılmaz geri mi dönüyor?Derbi öncesi şok karar!Derbi öncesi şok karar!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti