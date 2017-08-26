Beşiktaş - Bursaspor : 2-1 Maç özeti

Kendi sahasında Bursaspor'u ağırlayan Beşiktaş, Atiba ve Tosic'in golleriyle Bursaspor'u 2-1'lik skorla geçti. Delarge'nin attığı gol Bursaspor'a yetmedi.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Bursaspor’u konuk etti. Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı. Beşiktaş bu sonuçla 7 puana yükselirken, Bursaspor 3 puanda kaldı.

Geçen hafta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Kara Kartal, taraftarıyla uzun bir aranın ardından buluşmanın sevincini yaşadığı maçta 18. dakikada Tosic ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkten aşırtılan topu Tosic tamamladı.

Sık sık duran oyunda Bursaspor 23. dakikada eşitliği yakaladı! Barış’ın pasında Beşiktaş savunmasından seken topla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Stancu, sağında bomboş durumdaki Delarge’ı gördü. Delarge da bu ikramı geri çevirmeyip skoru eşitledi: 1-1.

İkinci yarıda baskıyı arttıran ve taraftarının da desteğini arkasına Beşiktaş, ilk golün asistini yapan Atiba ile yeniden öne geçti. 64. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Pepe’nin kafa vuruşunda kaleci Harun’dan seken topu çapraz pozisyonda Atiba tamamladı ve Beşiktaş 2-1’lik üstünlüğü yakaladı.

Geride kalan dakikalarda iki takımda skoru değiştirme şansı buldu ancak sonuç değişmedi. Şenol Güneş yeni transferlerden Negredo’yu 72. dakikada oyuna alırken Medel ile Lens maçı kulübede tamamladı.