Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmalarında Bursaspor, son sırada yer alan Gaziantepspor'u ağırlayacak. Timsah Arena'da 16:00'da başlayacak mücadelede Barış Şimşek düdük çalacak.
LİDER BEŞİKTAŞ, ÇAYKUR RİZESPOR'U AĞIRLAYACAK
Günün diğer maçında ise Lider Beşiktaş, Karadeniz Ekibi Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Zirvedeki koltuğunda 50 puanla oturan Siyah-Beyazlılar, Medipol Başakşehir'in 4, Galatasaray'ın 10, Fenerbahçe'nin 12 puan önünde yer alıyor. Siyah- Beyazlılarda hedef, galibiyet serisini 3’e taşıyıp, şampiyonluk koşusuna kayıpsız devam etme yönünde.
Vodafone Arena’da saat 19:00'da oynanacak karşılaşmayı Hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
BEŞİKTAŞ – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 19:00’da başlayacak olan Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk
ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo, Orhan, Oboabona, Yakoubi, Özgür, Jantscher, Saadane, Recep, Nosa, Edomwonyi, Kweuke
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