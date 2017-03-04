Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u, Bursaspor da Gaziantepspor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmalarında Bursaspor, son sırada yer alan Gaziantepspor'u ağırlayacak. Timsah Arena'da 16:00'da başlayacak mücadelede Barış Şimşek düdük çalacak.

LİDER BEŞİKTAŞ, ÇAYKUR RİZESPOR'U AĞIRLAYACAK

Günün diğer maçında ise Lider Beşiktaş, Karadeniz Ekibi Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Zirvedeki koltuğunda 50 puanla oturan Siyah-Beyazlılar, Medipol Başakşehir'in 4, Galatasaray'ın 10, Fenerbahçe'nin 12 puan önünde yer alıyor. Siyah- Beyazlılarda hedef, galibiyet serisini 3’e taşıyıp, şampiyonluk koşusuna kayıpsız devam etme yönünde.

Vodafone Arena’da saat 19:00'da oynanacak karşılaşmayı Hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

BEŞİKTAŞ – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Beşiktaş – Çaykur Rizespor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo, Orhan, Oboabona, Yakoubi, Özgür, Jantscher, Saadane, Recep, Nosa, Edomwonyi, Kweuke