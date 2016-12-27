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Beşiktaş, Eto için harekete geçti

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Beşiktaş, Eto için harekete geçti
Beşiktaş, Samuel Eto'o için Antalyaspor'a teklifini yaptı. Siyah beyazlılar, Kamerunlu yıldıza karşılık Kerim Frei'ı kiralık, Ömer Şişmanoğlu'nu ise bonservisi ile vermeyi planlıyor.

Devre arası transfer dönemi öncesi Ryan Babel'i kadrosuna katan Beşiktaş, Samuel Eto'o için de somut adımlar atmaya başladı.

Bir süre önce Akdeniz ekibi ile temasa geçen siyah beyazlılar, Kamerunlu santrfor konusunda son teklifini yaptı.

Beşiktaş yönetimi, Eto'o karşılığında Kerim Frei'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak, Ömer Şişmanoğlu'nu ise bonservisi ile Antalyaspor'a teklif etti. 

35 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği bilinen Antalyaspor, teklife henüz yanıtını vermedi. Taraflar arasında görüşmenin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Kulüplerin anlaşması durumunda Eto'o'nun Beşiktaş'a transferi resmiyet kazanacak. Yıldız oyuncu, Beşiktaş'a gitmeye sıcak yaklaşırken, anlaşma sağlanması halinde Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş'ın devre arası kampına katılacak.

Siyah beyazlılar sezon başında da Samuel Eto'o'yu kadrosuna katmak istemiş ancak Antalyaspor ile anlaşılamadağı için transfer gerçekleşmemişti.

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