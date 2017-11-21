Beşiktaş, Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti

Fenerbahçe'nin daha önce 11 puan toplayarak ülke rekoru kırdığı Şampiyonlar Ligi'nde artık bir ortağı daha var. Beşiktaş, grup maçlarında topladığı 11 puanla Fener'in rekoruna ortak oldu.

Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Porto ile karşılaşan Beşiktaş, Porto'nun Felipe ile bulduğu gole Talisca'yla cevap vererek sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Aldığı bir puanla gruptaki puanını 11'e yükselten Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rekorunu da egale etti. Sarı Lacivertliler, 2007-2008 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 1. turda yer aldığı (G) Grubu'nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla 2. sırada tamamlayarak 2. tura yükselmişti. Beşiktaş gruptaki 5. maçında, Fenerbahçe'nin 2007-2008 sezonundaki rekorunu egale etti.